شكرا لقرائتكم كونتي التقى حفتر في روما وماكرون يستقبله الأسبوع المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - روما - أ ف ب | منذ 19 ساعة في 16 مايو 2019 - اخر تحديث في 16 مايو 2019 / 21:57

التقى رئيس الحكومة الايطالي جوزيبي كونتي، بعيداً من الأضواء، صباح اليوم الخميس في روما، قائد "قوات شرق ليبيا" المشير خليفة حفتر الذي يسعى إلى السيطرة على العاصمة الليبية طرابلس.



وقال كونتي في تصريحات صحافية: "كان لقاءً مطولاً وتبادلاً مطولاً للمعلومات، وعبرت له عن موقف الحكومة، فنحن نريد وقفاً لإطلاق النار ونعتبر أن الحل السياسي هو الحل الوحيد". ولم يكن تسربت أي معلومات قبل ذلك عن مرور المشير حفتر بروما.

وقال كونتي الاسبوع الماضي إنه يرغب في لقاء حفتر بعد استقباله رئيس حكومة الوفاق المعترف بها دولياً فايز السراج في 7 الجاري في روما.

ولاحقاً، أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس ايمانويل ماكرون سيجتمع بحفتر في باريس الأسبوع المقبل.