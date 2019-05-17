شكرا لقرائتكم دريان: استشهاد المفتي حسن خالد يرتبط بمحاولات إنهاء النزاع الداخلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 20 ساعة في 16 مايو 2019 - اخر تحديث في 16 مايو 2019 / 23:01

لمناسبة الذكرى 30 لاستشهاده، زار مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان، ضريح المفتي الشيخ حسن خالد في منطقة الاوزاعي، في حضور ممثل الرئيس سعد الحريري، النائب السابق عمار حوري، السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري، النائب فؤاد مخزومي، وشخصيات سياسية ودينة واجتماعية وثقافية وتربوية وأولاد المفتي الشهيد وعائلته، وقرأ الجميع الفاتحة عن روحه.



وأصدر المفتي دريان بيانا قال فيه: "تمضي العقود على استشهاد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ حسن خالد، وتبقى ذكراه متجددة وحاضرة، ذلك لأن استشهاده يرتبط بمحاولات إنهاء النزاع الداخلي، وإعادة الاستقرار إلى لبنان. وكان المفتي حسن خالد يعرف المخاطر التي تتهدده نتيجة مساعيه، للتواصل بالداخل اللبناني وللتواصل مع العرب، لكنه ما توقف عن المحاولة بل المحاولات ولا تزعزع إيمانه بالمسؤولية والقدرة والاتكال على الله عز وجل".

أضاف: "تحضر الذكرى الثلاثين لاستشهاد المفتي هذا العام، فتوقظ في نفوسنا المثل والأخلاق والقيم التي كانت تحركه، ولعل المفتاح الأساس لفهم شخصيته، هو تعبير أو مصطلح: أخلاق المسؤولية. تحضر اليوم الذكرى الثلاثين لاستشهاده. وهي ذكرى عزيزة على قلوب المسلمين واللبنانيين والعرب، للموقع السامي الذي احتله المفتي الشهيد، في عمق المشهد الديني والسياسي، طوال سنوات النزاع الداخلي. كان المفتي الشهيد حسن خالد أكبر خصوم الانقسام الداخلي. وعمل كل ما بوسعه لإنهاء ذلك النزاع. فمن وجهة نظره، أن كل الأسباب التي كان يذكرها المتقاتلون، لا تستدعي حمل السلاح، ولا الاستعانة بهذا الطرف أو ذاك، على الاستمرار في التقاتل. ورأى دائما أن التدخلات الخارجية وإغراء الأطراف على تسعير النزاع، كل ذلك يهدد الوجود الوطني والعيش الإسلامي - المسيحي في لبنان والمشرق العربي. فالحل يكون بعودة أطراف النزاع إلى رشدهم، ومعالجة كل المشكلات على طاولة التفاوض والتوافق".

"وثيقة الثوابت العشر"

وتابع: "في العام 1983 أصدر المفتي خالد مع الشيخ محمد مهدي شمس الدين، وثيقة الثوابت العشر، التي تنص على أن لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه، ولأن التواصل بين السياسيين كان معطلا بسبب سيطرة أمراء الحرب، فالمفتي خالد عمد إلى جمع السياسيين بدار الفتوى بشكل منظم، للتشاور في طريقة لوقف النزاع. وكان شعاره الدائم، العودة إلى الدولة القوية والعادلة، وحكم القانون، والانطلاق من قيام الدولة الحريصة على الأرض والشعب، لمقاومة العدو الإسرائيلي الذي وصل إلى بيروت. وعندما تدخل العرب لإنهاء الحرب، وشكلوا لجنة لذلك، تعاون معها المفتي الشهيد، ومضى والبطريرك نصرالله صفير إلى الكويت للاجتماع بها، وقدم لها اقتراحاته، وعلى طريق المساعي لإنهاء النزاع، استشهد المفتي حسن خالد في 16 أيار(مايو) عام 1989 في تفجير لموكبه، بجوار دار الفتوى، بمحلة عائشة بكار. لذلك، فاته رحمه الله، مؤتمر الطائف الذي أنهى النزاع المسلح وأصدر وثيقة الوفاق الوطني، آخر العام 1989. وفي خضم مساعيه للتصدي للنزاع الوطني ومخاطره، ما غفل الشهيد عن مواجهة الأزمة الاقتصادية والمعيشية، التي تسببت الحروب بها، فقام على إنشاء صندوق الزكاة لمكافحة الفقر والحاجة، وتوجيه المسلمين إلى ضرورات التضامن للطعام من الجوع، والأمن من الخوف".

ولفت دريان الى أن "المفتي الشهيد هو الذي أعاد صياغة دور دار الفتوى، بحيث تظل دارا لسائر اللبنانيين، ومرجعية في أزمنة الرخاء والشدة، وعلى يديه، وبهذا الهم والأفق، تربى الجيلان اللذان يسودان في هذا المجال الديني إلى هذه الأيام. لذلك، على خطاه رحمه الله، نعلن استمرارنا على العهد والوعد، والأمانة للوطن والمواطنين. وعلى ثغر الأمانة هذا، استشهد علماء منا، منهم الشيخ أحمد عساف، والدكتور صبحي الصالح. ونحن عندما نتذكر شهودهم وشهادتهم رحمة الله عليهم، فإننا نعلن الثبات على المبادىء التي أرسوها، والآفاق التي افتتحوها".

أما السفير البخاري فقال: "تطلّ اليوم ذكرى أليمة على كلّ لبنان والعالم العربي والإسلامي، حيث نستذكر معاً المفتي الشهيد الشيخ حسن خالد، شهيد رسالة لبنان وعروبته."

Advertisements

مراد: الشهادة قدر الكبار

وغرد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد عبر "تويتر" قائلا: "لأن الشهادة قدر الكبار أبى أن يرحل الا شهيدا. في ذكراه نستذكر سيرته العطرة ومواقفه الجريئة ودفاعه الدائم عن الحق بوجه كل سلطان جائر، إمام الوحدة الوطنية المفتي الشهيد حسن خالد لروحك التحية والسلام".

الطبش: مفتي الاعتدال والجرأة

وقالت عضو كتلة "المستقبل" النيابية رولا الطبش عبر "تويتر: "في ذكرى استشهاد مفتي الاعتدال والجرأة الشيخ حسن خالد مرت 30 عاما ولا يزال معنا في تسامحه وثوابته ومبادئه ونخوته، نستذكره دائما بوقوفه في وجه الظالم ونصرة المظلوم وحبه ودفاعه عن مدينته بيروت وعن وطنه لبنان. رحم الله المفتي الشهيد حسن خالد وحفظ لبنان بلد العيش المشترك والتسامح".

ريفي: ذكرى شهادته ستلاحق القتلة

وغرد الوزير السابق اشرف ريفي قائلا: "اغتيل المفتي الشهيد الشيخ حسن خالد، لأنه رفض وصاية النظام السوري على لبنان، ومد جسور التلاقي مع البطريرك صفير وما يمثله من إعتدال وعيش واحد. عرف الشهيد الكبير أنه مستهدف، واجه بصلابة ولم ينكسر. ذكرى شهادته ستلاحق القتلة ولو طال الزمن وسينتصر لبنان".

وشددت "جبهة العمل الإسلامي في لبنان"، في بيان على "أهمية الاقتداء برجالاتنا وعظمائنا الذين ضحوا بأنفسهم كي يبقى الوطن بعيدا عن الأدران الطائفية والمذهبية، وهذا ما كان يسعى إليه المفتي الشهيد حسن خالد من خلال دعوته إلى وحدة اللبنانيين مسلمين ومسيحيين، ومن خلال حثه ومطالبته الدائمة للحفاظ على الدولة ووحدة مؤسساتها ووحدة الشعب". وقالت: "إن المفتي خالد كان حقا داعية الوحدة والتوازن والاعتدال، وكان حقا إمام العيش المشترك وشهيد لبنان واللبنانيين جميعا".