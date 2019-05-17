شكرا لقرائتكم رئيس بلدية نيويورك يترشّح لخلافة ترامب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب - | منذ 20 ساعة في 16 مايو 2019 - اخر تحديث في 16 مايو 2019 / 18:35

أعلن رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو ترشّحه لانتخابات الرئاسة المرتقبة عام 2020.



وبات دي بلازيو المرشح الديموقراطي الثالث والعشرين لخوض الانتخابات التمهيدية في الحزب الديموقراطي، لمواجهة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

وعرض دي بلازيو (58 سنة)، في تسجيل مصوّر أعلن فيه ترشّحه، السياسات التي استحدثها في أبرز المدن الأميركية، لمصلحة "الأسر العاملة" منذ العام 2014، مؤكداً أنه "مستعد لتحدي" ترامب.

وأضاف: "يجب وقف دونالد ترامب. أنا بيل دي بلازيو وسأترشح للرئاسة، إذ حان وقت وضع الأفراد العاملين أولاً. هناك الكثير من المال في العالم وهذا البلد، لكنه في الأيدي الخاطئة".

وقلّلت استطلاعات الرأي الديموقراطية من حظوظ دي بلازيو، إذ اعتبر 76 في المئة من الناخبين في نيويورك أن عليه ألا يترشح في السباق الانتخابي، فيما أن 18 في المئة دعموا ترشحه.

واستحدث دي بلازيو نظام حضانة وإجازة مدفوعة الأجر شاملة ومجانية، كما مهّد لضمان تقديم الرعاية الصحية لجميع سكان نيويورك.

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ومنذ تولي ترامب منصبه، ندّد دي بلازيو بسياسته المقيّدة للهجرة، وتصدّر المعركة ضد سياسات ترامب في ملف الاحتباس الحراري.

وكان دي بلازيو مؤيّداً سابقاً للساندينيين في نيكاراغوا، وهو متزوج من شيرلاين ماكراي، وهي أميركية من أصول أفريقية يُعرف أنها مثلية. وهو محبوب في أوساط السود، لكن المتحدرين من أميركا اللاتينية منقسمون في شأنه، فيما لا يؤيّده معظم البيض.

لكن يذكّر منتقديه بأن أحداً لم يرجّح انتخابه رئيساً لبلدية نيويورك عام 2013. وقال: "قضيت الكثير من الوقت في المركز الأخير في استطلاعات رأي. ليس مهماً أين بدأت، المهم أين تنتهي".

على صعيد آخر، أعلن البيت الأبيض رفضه التعاون مع لجنة العدل في مجلس النواب، في شأن التحقيق في ملف "تدخل" روسيا في الانتخابات الأميركية عام 2016، متّهماً الديموقراطيين بالسعي الى إجراء "محاكمة صورية" لترامب.

وأرسل محامي البيت الأبيض بات سيبولون رسالة جوابية إلى رئيس اللجنة جيري نادلر، يعلن فيها رفض الرئاسة طلب اللجنة تزويدها وثائق وإفادات تتعلّق بـ "ملف روسيا". ووَرَدَ في الرسالة أنه لا يحقّ للجنة "مضايقة خصومها السياسيين" أو أن "تقوم من دون إذن بإعادة إجراء" التحقيق الذي تولاه روبرت مولر.

ورأى مسؤول بارز في البيت الأبيض أن مطالب نادلر "ليست سوى مضايقة للرئيس ونوع من محاكمة صورية"، وزاد: "المشكلة هي أن (نادلر) لا يروق له ما خلص اليه" التحقيق.