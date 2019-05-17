شكرا لقرائتكم اعتقال زعيم "إيتا" في فرنسا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - باريس، مدريد - أ ف ب، رويترز – | منذ 20 ساعة في 16 مايو 2019 - اخر تحديث في 16 مايو 2019 / 18:47

اعتُقل في فرنسا الزعيم السابق لمنظمة "إيتا" الانفصالية الباسكية خوسيه أنطونيو أوروتيكوتكسيا بينغوتكسيا، المعروف باسم خوسو تيرنيرا.



وأعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن تيرنيرا (69 سنة) كان "أهم المطلوبين" من قادة الحركة، مشيرة الى اعتقاله في سالانش في منطقة الألب الفرنسية، خلال عملية مشتركة بين المديرية العامة الفرنسية للأمن الداخلي والسلطات الإسبانية.

وأشار مصدر قضائي فرنسي الى اعتقاله تنفيذاً لأمر أصدرته محكمة في باريس غيابياً، دانته عام 2017 بالانتماء الى جماعة إرهابية وقضت بسجنه 8 سنوات. ورحّب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز باعتقال تيرنيرا، معتبراً أن "التعاون الفرنسي - الإسباني أظهر فاعليته مجدداً".

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وتيرنيرا هارب منذ العام 2002، بعدما أصدرت المحكمة العليا في إسبانيا أمر دولياً لاعتقاله، بتهمة المشاركة في هجوم استهدف ثكنة للحرس الوطني الإسباني، في سرقسطة شمال إسبانيا عام 1987، موقعاً 11 قتيلاً بينهم 6 أطفال.

وكان لدى صدور أمر الاعتقال نائباً في برلمان إقليم الباسك عن حزب الاتحاد الشعبي القومي المتطرف، الذي حُلّ لاحقاً.

وتزعّم تيرنيرا "إيتا" بين عامَي 1977 و1992، بعدما انضمّ إليها عام 1970. ويُعتبر المخطط لاعتداء سرقسطة، ومحرّضاً لاستراتيجية التفجيرات بسيارات مفخخة التي اعتمدتها "إيتا" طيلة عقود.

وأعلن تيرنيرا حلّ المنظمة العام الماضي، بعدما أعلنت وقفاً للنار عام 2011 وسلّمت أسلحتها عام 2017. أُسِست "إيتا" عام 1959 خلال حكم الديكتاتور فرانشيسكو فرانكو، ونفذت هجمات أدت الى مقتل حوالى 850 شخصاً، علماً انها استهدفت استقلال إقليم الباسك وتأسيس دولة في شمال إسبانيا وجنوب غربي فرنسا.