دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة الصفحة الرئيسية على فيسبوك ستركز على إظهار منشورات الأصدقاء المقربين والروابط المهمة

أعلنت فيسبوك عن تغيرات جديدة قادمة إلى الصفحة الرئيسية الخاصة للمستخدم والتي تجمع المنشورات المختلفة من الأصدقاء والصفحات والمجموعات، وهذه التغيرات بحسب الشركة ستركز بشكل أكبر إظهار المحتوى المنشور من الأصدقاء المقربين في البداية.

وتقول فيسبوك أنها قامت باستطلاعات للرأي بين المستخدمين حول المحتوى والمنشورات التي تمثل اهتمامهم الأكبر، وظهرت النتائج بأن هناك عوامل مشتركة بين اهتمام المستخدمين والأشخاص المقربين والذين يهتم المستخدم لمحتواهم؛ مثل وجودهم في نفس الصورة معًا والإشارة إليهم، وهذا الأمر ساعدهم على فهم المستخدمين بشكل أفضل.

وتعمل الشركة على تطوير لوغاريتمات تتنبأ المحتوى المفضل للمستخدمين لإظهاره في البداية، لكن بعد الاستطلاع قامت بإضافة تعديلين جديدين على اللوغاريتمات حتى تظهر منشورات الأصدقاء المقربين في بداية الصفحة وبشكل رئيسي بالإضافة إلى إظهار الروابط التي تعتقد الشركة أنها مهمة وهذا بحسب طريقة تفاعل المستخدمين واهتمامهم مع المحتوى السابق.

لكن هذا التحديث لن يظهر جليًا للمستخدمين على أنه تغيير كبير في الشبكة، إلا أنه سيساهم في إظهار محتوى أكثر من الأصدقاء والصفحات التي يتفاعل معها المستخدم وهي ما تمثل اهتمامًا له أكثر من غيرها.

التدوينة الصفحة الرئيسية على فيسبوك ستركز على إظهار منشورات الأصدقاء المقربين والروابط المهمة ظهرت أولاً على عالم التقنية.