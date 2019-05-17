دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة أمازون تستثمر 575$ مليون في خدمة توصيل الطعام Deliveroo

ضخت شركة أمازون استثمارًا بقيمة 575$ مليون في خدمة توصيل الطعام Deliveroo، لترفع ما جمعته الخدمة من استثمارات حتى الآن إلى 1.53$ مليار. ويأتي هذا الاستثمار ضمن جولة استثمارية قادتها الشركة رفقة عدة مستثمرين.

وتعتبر خدمة Deliveroo بمثابة تطبيق يساعد المستخدمين على طلب الطعام من المطاعم القريبة بشكل سهل، وهي المنافس الأقوى لخدمات أوبر ايتس في المملكة المتحدة والتي تعتبر مكان انطلاق Deliveroo.

ومنذ تأسيسها استطاعت الخدمة الوصول إلى 14 سوقًا عالميًا مثل أستراليا، ألمانيا، هونغ كونغ، والإمارات العربية المتحدة. لتصبح بذلك من أكثر خدمات توصيل الطعام انتشارًا حول العالم.

وتحدث ويل شو، المدير التنفيذي والمؤسس الشريك للخدمة، عن أن شركته ستعمل على الاستفادة من هذا الاستثمار الكبير في تطوير مركزها الرئيسي في المملكة المتحدة، وكذلك توسيع خدمات التوصيل لتكون متاحة لزبائن جدد.

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