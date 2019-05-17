دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

أعلنت أمازون عن تحديث جهازها اللوحي Fire 7 حيث أضافت له معالج أسرع وضاعفت مساحة التخزين مع دعم بطاقات الذاكرة الخارجية وتشكيلة ألوان جديدة بدون تغيير سعره الرخيص نسبياً عند 49.99 دولار.

اللوحي الجديد يعمل بمعالج رباعي النوى بتردد 1.3 غيغاهرتز مع ذاكرة تخزينية 16 غيغابايت ودعم بطاقات الذاكرة الخارجية بسعة 512 غيغابايت. وكما يشير اسمه فهو بشاشة من قياس 7 بوصة بدقة 1,024*600 بكسل، وهناك كاميرتين من الطرفين، وبطاريته تكفي لسبعة ساعات من الاستخدام المتوسط.

يدعم هذا اللوحي المساعد الصوتي Alexa بدون الحاجة للضغط على أي زر لتنشيطه بل فقط يكفي نطق اسمه Alexa. ويتيح الوصول إلى كافة خدمات أمازون ومتجرها الخاص للتطبيقات والمحتوى.

سيتاح اللوحي الجديد للشراء في 6 يونيو وهو متوفر اليوم للطلب المسبق بألوان الأسود، الأخضر، الأحمر، البترولي. وبالرغم من سعره الرخيص، تقدم أمازون أيضاً رصيد 10 دولار لشراء تطبيقات وألعاب من متجرها في حال تم شراء اللوحي ضمن فترة الطلب المسبق.

التدوينة أمازون تحدّث مواصفات اللوحي Fire 7 بدون رفع سعره عن 50 دولار ظهرت أولاً على عالم التقنية.