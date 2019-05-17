جثمان «زكي مبارك» يصل القاهرة وشقيقه: مات بالتعذيب في تركيا

دبي - بواسطة محمد فارس © المصري اليوم زكي مبارك وفلسطيني قبل اعتقالهما

تقدم شقيق المواطن الفلسطينى، زكى مبارك، الذى توفى فى أحد السجون التركية، ببلاغ إلى المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، يطلب فيه إعادة تشريح جثة شقيقه التى وصلت القاهرة قادمة من تركيا، تمهيدًا لنقلها إلى فلسطين.

وقال الأخ «زكريا»، فى بلاغه، إن أطباء بمستشفى فلسطين فى القاهرة المودع به جثمان شقيقه، أبلغوه بوجود آثار تعذيب عليه، فضلًا عن اختفاء أعضاء من جسده، لذا فإنه تقدم ببلاغ للنائب العام للحصول على تقرير طبى بحالة شقيقه، تمهيدًا لاستخدامه فى الملاحقة القضائية للجهات المسؤولة فى تركيا عن وفاة أخيه داخل السجن، مؤكدًا أن شقيقه لم يمت منتحرًا، كما زعمت السلطات التركية؛ بل مات مقتولًا.

وأضاف، فى بلاغه، أن جثة شقيقه وصلت المستشفى وبها آثار تعذيب وخياطة طبية فى كافة أنحاء الجسد، وفى الساق والصدر والقدمين، وبالفحص تبين أنها منزوعة الأعضاء مثل القلب والكبد، مؤكدًا أن وجهه تعرّض لحروق شديدة وبه بقع سوداء، والذراعان بهما آثار كى وحرق وخياطة طبية، وكذلك الساقان، حتى باطن القدم والكعبان بهما آثار خياطة طبية، وكسور بالعظام بجميع أجزاء الجسم، وهو ما يثبت أنه تعرّض لتعذيب وحشى، ومن بشر لا يستحقون أن ينتموا لبنى الإنسان - بحسب تعبيره.

وأوضح أن الفحص المبدئى للجثة يؤكد أن شقيقه تعرض لتعذيب شديد، وصعق بالكهرباء، وضرب بالهراوات والعصى الحديدية فى الساق والقدمين، وكافة مناطق الجسد، كما تعرضت جمجمته للكسر، حتى اللسان انتزعوه بقوة، ويبدو أنهم انتزعوه بعد وفاته، والبلعوم كذلك. وتوفى «زكى» داخل السجون التركية عقب إلقاء القبض عليه مع فلسطينى آخر، وذكرت السلطات التركية أنها نسبت لهما اتهامًا بالتجسس ضدها، وذلك قبل أن تصرح بأنه انتحر داخل السجن المودع به على ذمة التحقيقات.

وقالت مصادر قضائية إن القانون فى مصر يسمح للنيابة العامة بإعادة تشريح الجثمان وإعداد تقرير طبى بحالته، بناءً على طلب شقيق الضحية، وذلك بعد الاستماع إلى أقوال الشقيق ومعرفة الأسباب التى دعته إلى التقدم ببلاغه أمام النائب العام، وإذا ما ارتأت النيابة - وفقًا لتحقيقاتها، ما يستدعى قانونيًا وجنائيًا (إعادة التشريح)، فإنها تتخذ قرارها بذلك وتمنح الأسرة التقرير الجديد، وإذا ما خالف التقرير الذى أعدته مصر وانطوى على شبهة جنائية فى الحادث، فإنها ترسله إلى الجهات القضائية التى حققت فى انتحار الضحية فى تركيا والجهات القضائية التى قد يلجأ إليها شقيق الضحية لاحقًا.