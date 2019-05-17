السعودية تستثني القطريين من التسجيل الإلكتروني لأداء العمرة

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty أرشيفية للمسجد الحرام في مكة المكرمة رحبت الحكومة السعودية بالمواطنين القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة، حيث يمكنهم حجز باقات خدمات العمرة بشكل مباشر عند وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، دون الحاجة إلى التسجيل الإلكتروني قبل وصولهم. جاء ذلك عقب قيام السلطات القطرية بحجب الروابط الإلكترونية التي خصصتها وزارة الحج والعمرة لاستقبال طلباتهم. وأوضحت وزارة الحج والعمرة أن هذا الإجراء يأتي إنفاذًا لتوجيهات ملكية باستثناء القطريين من التسجيل الإلكتروني الذي تم حجبه، وتمكينهم من القدوم إلى المملكة لأداء مناسك العمرة.

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