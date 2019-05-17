محمد بن راشد معزياً بالبطريرك صفير: كان قوة لصنع السلام وترسيخ استقرار لبنان

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

أبوظبي: الوطن

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، أن البطريرك الماروني نصر الله صفير، كان يمثل قوة لصنع السلام ويعمل لاستقرار بلده لبنان، وقال سموه في تغريدة على الصفحة الرسمية في موقع “تويتر”: ” تعازينا للشعب اللبناني الشقيق في وفاة البطريرك الماروني نصر الله صفير … كان قوة لصنع السلام وترسيخ استقرار لبنان .. ومثال حقيقي لرجل الدين المتواضع والمحب لقيم العدالة والسلام” .

وقد شيع لبنان أمس البطريرك نصر الله صفير إلى مثواه الأخير، حيث أوفد الفاتيكان رئيس مجمع الكنائس الشرقية الكاردينال ليوناردو ساندري على رأس وفد لتقديم العزاء والمشاركة في مراسم جنازة صفير. وألقى ساندري كلمة البابا فرنسيس خلال الجنازة والتي وصف فيها صفير “بالرجل الحر الشجاع”.

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وقال إن صفير “قام برسالته في ظروف مضطربة، وكان عنصراً مؤثراً في جمع الصفوف وإرساء السلام والمصالحة، مدافعا غيورا عن سيادة واستقلال بلده”.

وبعد انتهاء الجنازة، ووري صفير الثرى في مدافن البطاركة والأساقفة في بكركي.

وكان صفير قد انتخب في أبريل 1986 البطريرك السادس والسبعين للموارنة، أكبر طائفة مسيحية في لبنان، ثم قدّم استقالته في العام 2011 ليخلفه الكاردينال الحالي بشارة بطرس الراعي.