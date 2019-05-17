شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة تعز: التعليم أولوية ونعمل على ترميم المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي، أن من أولويات السلطة المحلية الاهتماما بالتعليم لأبنائنا فى المحافظة ، مضيفا أنه يجرى التنسيق مع وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بإنشاء كليتين للمجتمع وترميم المعهد الصناعي والتجاري بمنطقة الحصب والمدرسة الفنية بعد إخلائها من قوات الشرطه العسكرية بداية العام الدراسي القادم .

ودعا المخلافي بقية كادر مكتب وإدارات التعليم الفني وهيئة التدريس في المعاهد الصناعية والتجارية إلى العودة لممارسة اعمالهم، مؤكدا اهتمام السلطه المحلية باستكمال ترميم ما تبقى من المدارس .

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جاء ذلك خلال زيارته اليوم ولقاءه بمدير عام التعليم الفني والتدريب المهني الاستاذ قائد الصلوي ونواب ومدراء إدارات المكتب ، وذلك لمناقشة الصعوبات التي تواجه سير أداء العمل والاشكالات التي تواجه المكتب في تأدية مهامه ، بحسب المكتب الإعلامى لمحافظة "تعز".

ومن جانبه وجه محافظ المحافظة بسرعة استكمال الأعمال الإضافية لإعادة تأهيل مبنى الشرطه العسكرية شرق المدينة استعدادا لنقله من مبنى المعهد الفني والتدريب المهني حرصا على أهمية التعليم وحقوق الطلاب .

وقام وكيل اول المحافظة و مدير عام الاوقاف القاضي خالد البركاني بزيارة تفقدية الى جامع المظفر واطلع على المعالم التاريخية والأثرية التى يتميز بها مسجد المظفر ، كما شارك وكيل أول المحافظة في الإفطار الجماعي المقام في مسجد المظفر .