شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولى حول إدلب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مجلس الامن الدولى اجتماع طارئ، اليوم الجمعة حول إدلب السورية، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.
وأكدت الأمم المتحدة إن أى هجوم عسكرى على إدلب سيتعدى امكانياتنا عن المساعدة، وأوضحت أن الوكالات الإنسانية عاجزة عن مساعدة المشردين فى الشمال السورى.
كما أكدت أن 49 منشأة طبية ألغت عملها بالمنطقة بسبب الاعتداءات.
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