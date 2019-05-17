شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال 42 من فلول داعش فى دير الزور السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، اعتقال 42 عنصرا من تنظيم داعش فى إطار حملتها المستمرة التى تستهدف فلول التنظيم فى شرق دير الزور السورية.

وأوضحت (قسد)- حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- أن 5 آلاف عنصر من قواتها يشاركون فى ملاحقة فلول التنظيم فى المناطق، التى تمت السيطرة عليها شرق دير الزور.



وأشارت إلى أنه تم اعتقال العشرات من عناصر هذا التنظيم الإرهابى الذين يحملون جنسيات سورية وأجنبية، ومصادرة أسلحة كانت بحوزة هذه العناصر، منوهة بأن العملية تجرى بتنسيق مشترك مع التحالف الدولى.