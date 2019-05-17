إسرائيل تطلق سراح نائب هولندي من أصول تركية

القدس/مصطفى دوجي/الخليج 365

أطلقت السلطات الإسرائيلية، الجمعة، سراح النائب في البرلمان الهولندي، عن حزب "دنك"، طوناهان قوزو، ذي الأصول التركية، بعد إيقافه صباح الجمعة.

ونشر قوزو عبر حسابه على موقع "تويتر"، مقطعا مصورا أمام قبة الصخرة في المسجد الأقصى، أكد خلاله إطلاق سراحه بعد توقيفه من السلطات الإسرائيلية.

وقال النائب الهولندي: "أنا حرٌ الآن، وفي يوم من الأيام ستتحرر فلسطين".

من جانب آخر، وفي حديث للأناضول أشار المستشار السياسي للنائب الهولندي، دوغوكان أرغين، أن قوزو تم توقيفه لمدة ساعة مع 3 أشخاص كانوا برفقته.

وأوضح أرغين أن السلطات الإسرائيلية أوقفته وصادرت هاتفه، رغم حمله لجواز سفر دبلوماسي.

Advertisements

وبعد إطلاق سراحه، صلّى قوزو ومرافقيه صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

وفي وقت سابق الجمعة، ذكر بيان صادر عن حزب "دنك"، الذي يشكل الأتراك والمهاجرون أغلبية أعضائه، أن "مجموعة أمنية إسرائيلية أوقفت قوزو أثناء مسيره إلى المسجد الأقصى حاملا بيده العلم الفلسطيني".

ونشر حزب "دنك"، عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو عن لحظة اعتراض مجموعة أمنية طريق النائب الهولندي.

وأكد البيان أن قوزو والوفد المرافق له يجرون زيارة عمل إلى فلسطين وإسرئيل.

وأوضح أن النائب قوزو شارك في إطار زيارته في مراسم إحياء ذكرى النكبة بالقدس، والتقى العديد من ممثلي منظمات المجتمع المدني.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.