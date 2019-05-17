"الضيف".. فيلم تركي عن معاناة اللاجئين السوريين يعرض في دبلن

لندن / الخليج 365
عُرض في العاصمة الأيرلندية دبلن، فيلم "الضيف" للمخرجة التركية أنداج خزندار أوغلو، الذي يسلط الضوء على معاناة اللاجئين السوريين.
جاء ذلك في فعالية مساء الخميس، نظمها المعهد الثقافي التركي "يونس أمره"، وسفارة أنقرة لدى دبلن، وجمعية التضامن مع اللاجئين (MUDEM)، و"كلية الثالوث".
وحظي العرض الذي تخللته ندوة للمخرجة، إقبالا كبيرا من عشاق السينما الأيرلنديين، والعديد من الدبلوماسيين الأجانب في المدينة.
كما أقيم معرض صور بعنوان: "الهجرة بعدسة اللاجئات السوريات" على هامش الفعالية، التي نظمت في المبنى التاريخي لكلية الثالوث.
يشار أن فيلم الضيف (Misafir) الذي يروي مأساة الحرب واللجوء، بعين طفل سوري، حاز جائزتي "أفضل فيلم" و"أفضل ممثلة"، في مهرجان أفلام طريق الحرير بدبلن، ومهرجان الأفلام العربية في مالمو بالسويد.
وفي تركيا، نال الفيلم "جائزة المشاهدين" في مهرجان أنطاليا للأفلام، وأفضل فيلم وقصة، في مهرجان البوسفور.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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