عملية محتملة لـ"ي ب ك" والتحالف ضد مجموعات إيران شرقي سوريا

دير الزور (سوريا) / محمد مستو / الخليج 365
تستعد منظمة "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابية، بدعم من التحالف الدولي، لشن عملية عسكرية محتملة ضد مواقع المجموعات الإرهابية التابعة لإيران شرقي سوريا، حسبما أفادت مصادر محلية لمراسل الخليج 365.
وأوضحت المصادر أن عناصر من "ي ب ك/بي كا كا" تم تدريبهم على يد قوات التحالف تستعد لشن عملية عسكرية على غربي محافظة دير الزور، بعد أن أحكمت المنظمة السيطرة على شرقي المحافظة.
وأوضحت أن العناصر تلقوا تدريبات في معسكرات ببلدة عين عيسى التابعة لمحافظة الرقة شمالي سوريا، وحقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي.
وأشارت المصادر إلى أن التدريبات تضمنت التنقل بالجسور المتحركة، وعبور الأنهار.
ولفتت المصادر إلى أن قوات التحالف و"ي ب ك/بي كا كا" يسعيان إلى كسب تأييد عشائر المنطقة للعملية العسكرية المحتملة؛ حيث أجرت قوات التحالف المتمركزة في حقل العمر عدد من اللقاءات مع وجهاء العشائر في ريف دير الزور الشرقي، وذلك بعد مظاهرات شهدتها المنطقة طالبت بخروج "ي ب ك/بي كا كا" من المنطقة، وتسليم شؤونها إلى سكانها.
يشار إلى أن قوات النظام والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران تسيطر غربي نهر الفرات، بينما تسيطر ي ب ك و قوات التحالف على شرق النهر الذي يقسم محافظة دير الزور إلى شطرين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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