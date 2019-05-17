الجيش اليمني يعلن تحرير مدينة قعطبة جنوبي البلاد

عدن (اليمن) / شكري حسين / الخليج 365

أعلن الجيش اليمني، الجمعة، تحرير مدينة قعطبة الواقعة بمحافظة الضالع جنوبي البلاد من قبضة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

جاء ذلك وفق ما أعلنته قوات الحزام الأمني، في بيان لها اليوم، اطلعت "الخليج 365" على نسخة منه.

وقال البيان إن "القوات المشتركة (قوات من الحزام الأمني والمنطقة العسكرية الرابعة عدن والمقاومة الشعبية) تمكنت اليوم من تحرير مدينة قعطبة من مليشيات الحوثي؛ حيث فرضت سيطرتها الكامله على المدينة".

وأوضح أن "قوات الجيش شنت هجوما شاملا وكبيرا من بعد صلاة فجر الجمعة من 3 محاور هي (جبهة حجر وقعطبة ومريس)، استخدمت فيها كل أنواع الأسلحة لدحر مليشيات الحوثي من المدينة ومحيطها، تحت مسمى معركة (قطع النفس)".

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وحسب المصدر ذاته، أسفر الهجوم عن اقتحام مدينة قعطبة وفرض سيطرة كاملة عليها، من قبل قوات الجيش الحكومي.

وأشار البيان إلى سقوط عشرات القتلى خلال الهجوم في صفوف الحوثيين وفرار آخرين وفتح طريق "مريس" الذي قطعه الحوثيون قبل حوالي 3 أسابيع.

يشار إلى أن الحوثيين كانوا قد استعادوا السيطرة على مدينتي قعطبة وبعض القرى المجاورة لها قبل شهر رمضان الجاري، قبل أن تتمكن قوات الجيش اليوم من تحريرها.

وحيا البيان أبناء مدينة قعطبة "الذي ساندوا القوات المشتركة ووقفوا الى جانبها، حتى تمكنت القوات من تحرير مدينتهم الأبية".

ولم يستن الحصول على تعقيب فوري من الحوثيين حول ما أعلنه الجيش اليمني، كما لم تصدر الجماعة بياناً رسمياً حول ما آلت إليه معارك قعطبة حتى الساعة 11:30 تغ.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.