إصابة 4 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة

نابلس/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365

أصيب 4 فلسطينيين بجراح والعشرات بحالات اختناق، الجمعة، خلال تفريق الجيش الإسرائيلي مسيرة منددة بالاستيطان وجدار الفصل، شمالي الضفة الغربية المحتلة.



وقال مراد اشتوي، منسق لجان المقاومة الشعبية في بلدة كفر قدوم غربي نابلس، للأناضول، إن أربعة فلسطينيين أصيبوا بالرصاص المطاطي خلال تفريق الجيش الإسرائيلي مسيرة أسبوعية في البلدة.



وأشار إلى أن اثنين من المصابين نقلوا للعلاج في مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس.



Advertisements

ولفت "اشتوي" إلى أن عشرات المشاركين أصيبوا بحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

وعادة ما تندلع، الجمعة، مواجهات في الضفة الغربية، بين شبان وقوات إسرائيلية تعمل على تفريق مسيرات مناهضة للاستيطان والجدار الفاصل.

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية، يسكنون في 164مستوطنة، و116بؤرة استيطانية (عشوائية).

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.