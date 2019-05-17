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#الهلال يرصد مبلغ ضخماً للتعاقد مع المدافع المغربي #بدر_بانون

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صحيفة الخليج الإلكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الإلكترونية

قالت تلك التقارير إن نادي الهلال هو صاحب العرض المالي الضخم لضمالمدافع المغربي بدر بانون، ومن المنتظر حسم الصفقة خلال الأيام القليلة القادمة.

وكان نادي الرجاء الذي عاد إلى دوري أبطال أفريقيا العام المقبل قد أكد مرارًا وتكرارًا عزمه الاحتفاظ بجميع لاعبيه، لكن عرض الهلال المغري يمكن أن يؤثر على قرار النادي.

ويعد الأهلي والاتحاد قد دخلا في سباق لضم اللاعب، حيث كشفت إدارة الناديين، في وقت سابق، عن ”غربلة“ في صفوف لاعبيهما الأجانب؛ بسبب تردي مستوياتهم.

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