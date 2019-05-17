مدرب #الاهلي المصري يستعين بـ #كريم_بنزيما لهذا السبب

استعان الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي المصري، بمثال المهاجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد وغيابه عن التهديف في عدة مباريات خلال فترات سابقة، وذلك من أجل الدفاع عن مهاجمه المغربي وليد أزارو، وعدم تسجيل الأهداف بانتظام وإضاعة الفرص السهلة.

وأشار لاسارتي في المؤتمر الصحفي عقب مباراة إنبي التي انتهت بفوز الاهلي 2-0، إلى أن إضاعة الفرص سواء من أزارو أو غيره ليست أزمة، معتبرا أن الأزمة تكون عندما لا يصل الفريق إلى مرمى المنافس من الأساس أو لا يصنع الفرص التهديفية.

أشار المدرب أيضا إلى أن المنافس – إنبي – زاد من صعوبة المباراة وقدم أداءً جيدا ولم يكن الفوز سهلا.

كما دافع المدرب على تبديلاته وبرر الدفع بجيرالدو السريع وصاحب الانطلاقات على حساب حسين الشحات رغم تسجيل الأخير هدفا بعد غياب.