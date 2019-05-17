أنريكي يغيب عن إعلان لائحة منتخب #إسبانيا

علم لدى مصادر مقربة من الاتحاد الاسباني لكرة القدم أن مدرب المنتخب الإسباني لويس إنريكي المتأثر بمشكلة عائلية، فضَّل عدم الحضور الجمعة خلال الإعلان عن تشكيلة “لا روخا” للمباراتين ضد جزر فارو والسويدي في تصفيات كأس اوروبا 2020. وابتعد إنريكي من منصبه لمدة شهرين “لأسباب عائلية قاهرة”، وكان لابد من استبداله بمساعده روبير مورينو خلال المباراة ضد المضيفة مالطا (2-0) في 26 آذار/مارس الماضي. ثم طلب الاتحاد الإسباني بعد ذلك من الجميع “سرية واحترام خصوصية” المدرب (49 عامًا).

وبحسب وسائل الإعلام الاسبانية فإن إنريكي تلقى الدعم الكامل من الاتحاد الاسباني. لكن إذا استمر غياب المدرب، ذكرت إذاعة ماركا أن حل “الاستمرارية” يمكن أن يكون تعيين أبيلاردو فرنانديز، الصديق الكبير للويس إنريكي والمدرب الحالي لديبورتيفو ألافيس.

واستلم أنريكي الإدارة الفنية للمنتخب الإسباني عقب الخروج من الدور ثمن النهائي للمونديال الروسي الصيف الماضي.

وكانت إسبانيا حاملة اللقب 3 مرات افتتحت تصفيات المجموعة السادسة بفوز صعب على النروج 2-1 في فالنسيا في 23 آذار/مارس الماضي، ثم تغلبت على مالطا 2-صفر في 26 منه.

وتلعب إسبانيا مع مضيفتها جزر فارو في 7 حزيران/يونيو المقبل قبل أن تستضيف السويد في العاشر منه بملعب سانتياغو برنابيو في مدريد.

وشهدت التشكيلة الاسبانية عودة لاعب وسط ريال مدريد إيسكو وقائد فياريال سانتي كاثورلا الغائب عن المنتخب منذ 2015.

وفي حين تعتبر عودة إيسكو (27 عاما) منطقية بعدما استعاد مكانته اساسيا في ريال مدريد عقب عودة مدربه القديم الجديد الفرنسي زين الدين زيدان بعدما عانى بقيادة الأرجنتيني سانتياغو سولاري، فإن عودة كاثورلا تعتبر مفاجأة.

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واستعاد كاثورلا (34 عاما، 77 مباراة دولية)، أفضل مستوياته مع فريقه فياريال المنتقل إليه من أرسنال الانكليزي بعد معاناة فترة طويلة من إصابة في وتر أخيل كادت ترغمه على اعتزال اللعب.

ويعود كاثورلا، المتوج مع اسبانيا بلقبي كأس اوروبا 2008 و2012، الى التشكيلة لتأطير اللاعبين الشباب الذين يعول عليهم إنريكي مثل رودريغو هرنانديث (أتلتيكو مدريد)، فابيان رويث (نابولي الإيطالي) وميكل أويارثابال (ريال سوسييداد).

وهنا اللائحة:

– لحراسة المرمى: دافيد دي خيا (مانشستر يونايتد الإنكليزي) وكيبا اريسابالاغا (تشلسي الإنكليزي) وباو لوبيث (بيتيس اشبيلية).

– للدفاع: جوردي ألبا وسيرجي روبرتو (برشلونة) وخيسوس نافاس (إشبيلية) وسيرجيو راموس وداني كارفاخال (ريال مدريد) وإينييغو مارتينيث (اتلتيك بلباو) ودييعو يورنتي (ريال سوسييداد) وماريو هيرموسو (اسبانيول برشلونة) وخوسيه لويس غايا (فالنسيا).

– للوسط: سيرجيو بوسكيتس (برشلونة) ورودريغو هرنانديث (أتلتيكو مدريد) وإيسكو وماركو أسنسيو (ريال مدريد) وفابيان رويث (نابولي الإيطالي) وداني باريخو (فالنسيا) وسانتي كاثورلا (فياريال).

– للهجوم: ألفارو موراتا (أتلتيكو مدريد) ورودريغو مورينو (فالنسيا) وياغو أسباس (سلتا فيغو) وميكل أويارثابال (ريال سوسييداد).