رسميا.. #يوفنتوس يعلن رحيل مدربه #أليجري

أصدر يوفنتوس بياناً رسمياً يعلن فيه رحيل المدرب ماسيمليانو أليجري بنهاية مباريات الفريق هذا الموسم.

عقد المدرب الإيطالي مع السيدة العجوز كان من المفترض أن ينتهي صيف العام المقبل، لكن اليوفي أعلن فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.

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وسيعقد أليجري مؤتمراً صحفياً بعد نهاية مباراة الفريق الأخيرة على أرضية ميدانه أمام أتالانتا غداً لإعلان التفاصيل.

ووجه اليوفي الشكر لأيجري على 5 سنوات قضاها مع النادي حقق خلالها لقب الكالشيو في كل المواسم، و4 ألقاب لكأس إيطاليا.

يذكر أن اللغط انتشر بشكل كبير في الفترة الأخيرة حول مستقبل المدرب مع النادي الإيطالي، بعد توتر علاقته مع الإدارة بسبب الخروج المخيب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد أياكس.