- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الإلكترونية
أصدر يوفنتوس بياناً رسمياً يعلن فيه رحيل المدرب ماسيمليانو أليجري بنهاية مباريات الفريق هذا الموسم.
عقد المدرب الإيطالي مع السيدة العجوز كان من المفترض أن ينتهي صيف العام المقبل، لكن اليوفي أعلن فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.
وسيعقد أليجري مؤتمراً صحفياً بعد نهاية مباراة الفريق الأخيرة على أرضية ميدانه أمام أتالانتا غداً لإعلان التفاصيل.
ووجه اليوفي الشكر لأيجري على 5 سنوات قضاها مع النادي حقق خلالها لقب الكالشيو في كل المواسم، و4 ألقاب لكأس إيطاليا.
يذكر أن اللغط انتشر بشكل كبير في الفترة الأخيرة حول مستقبل المدرب مع النادي الإيطالي، بعد توتر علاقته مع الإدارة بسبب الخروج المخيب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد أياكس.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميا.. #يوفنتوس يعلن رحيل مدربه #أليجري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.