إغلاق 362 موقعاً الكترونياً تسوّق #منتجات خاضعة للإشراف بطرق مخالفة

صحيفة الخليج الالكترونية

رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء 362 موقعاً الكترونياً وحساباً في مواقع التواصل الاجتماعي تسوّق لمنتجات خاضعة لإشراف الهيئة بطرق مخالفة خلال الربع الأول من عام 2019، تبيّن أن 341 موقعاً الكترونياً و21 حساب تواصل اجتماعي مخالفاً تسوّق لمنتجات غير مرخصة لدى الهيئة، ولمنتجات أخرى جرى التحذير منها، إضافة إلى نشرها إعلانات مضللة أو تحمل ادعاءات طبية.

تلك المخالفات استدعت إغلاق تلك المواقع الالكترونية المخالفة بعد التواصل مع المسؤولين عنها، وكذلك الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي بعد التواصل مع أصحابها وتوضيح مخالفتهم لأنظمة الهيئة في الإعلانات المنشورة عبر حساباتهم.

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ونصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء المستهلكين بعدم شراء المنتجات من أماكن غير مرخصة أو عن طريق مندوبين عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية، لعدم معرفة مدى مأمونيتها وسلامتها وظروف تخزينها.

ودعت إلى الإبلاغ عن مثل تلك المخالفات الخاضعة لإشراف الهيئة في المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عبر الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم 19999.