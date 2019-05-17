تعرف على #أسعار_الذهب والفضة والبلاتين.. في تعاملات اليوم

الخليج - رويترز

تتأرجح أسعار الذهب في نطاق ثابت، اليوم الجمعة، بعد أن تكبدت أكبر خسارة يومية بالنسبة المئوية في شهر، خلال الجلسة السابقة.

يأتي هذا (بحسب رويترز)؛ بسبب ارتفاع الدولار، وتزايد شهية المستثمرين للأصول العالية المخاطر؛ بفضل بيانات أمريكية قوية ونتائج أعمال شركات.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية دون تغير يذكر تقريبًا عند 1286.44 دولار للأوقية (الأونصة)، وبلغت في العقود الأمريكية الآجلة عند 1287.20 دولار للأوقية.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة، أمس الخميس، في أكبر انخفاض بالنسبة المئوية في يوم واحد في شهر بعد تحسن الإقبال على المخاطرة.

وقال المحلل لدى فيليب فيوتشرز بسنغافورة، بنجامين لو: «الأسواق تميل بشدة صوب الأصول العالمية المخاطر…».

وأضاف: «المستثمرون يسعون لأن يضعوا في الحسبان حدوث انفراجة في المحادثات التجارية الصينية الأمريكية؛ بسبب اللغة التصالحية الصادرة عن المعسكرين».

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إلى ذلك، واصلت مؤشرات الأسهم الأمريكية مكاسبها بفضل أرباح إيجابية، وكذلك بيانات اقتصادية قوية تبرز قوة الاقتصاد المحلي.

وفي غضون ذلك، بلغ مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات منافسة، أعلى مستوى في أسبوعين؛ ما يعني زيادة تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

وانخفضت الفضة 0.2 بالمئة إلى 14.52 دولار للأوقية، بعد أن بلغت أدنى مستوى منذ 14 ديسمبر من 2018 عند 14.46 دولار للأوقية.

ونزل البلاتين 0.6 بالمئة إلى 824.95 دولار للأوقية، بعد أن بلغ أدنى مستوى في شهرين عند 823.50 دولار في الجلسة السابقة.

وهبط البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1323.57 دولار للأوقية، وتراجع ما يزيد على 18 بالمئة منذ أن سجل المعدن المُستخدم في المحولات التحفيزية في أنظمة عوادم السيارات مستوى قياسيًّا مرتفعًا عند 1620.53 دولار في مارس.