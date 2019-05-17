المرصد_السوري: 4 قتلى جراء هجوم جيش بشار في #إدلب

صحيفة الخليج الالكترونية

قُتل أربعة أشخاص وأصيب آخرون؛ إثر قصف جيش النظام السوري، أمس الخميس، على إدلب وهي إحدى مناطق “خفض التصعيد”.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له اليوم: “إن الضحايا هم ثلاثة أطفال ورجل؛ جراء قصف جوي وصاروخي من جانب قوات النظام السورية استهدف قرية حاس بالقطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، وقرية تل كريسيان بريف إدلب الشرقي، وبلدة كفروما”.