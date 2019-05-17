شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مواطن يقتطع من مساحة منزله لتسهيل مرور جيرانه إلى المسجد والان نبدء بالتفاصيل
جدة -
بادر مواطن في محافظة المزاحمية التابعة لمنطقة الرياض بالتبرع بجزء من مساحة منزله، لفتح ممر لتسهيل وصول جيرانه الذين يسكنون خلف منزله، إلى المسجد.
ووثقت صورة متداولة لمنزل المواطن الذي يقع بحي الأندلس بالمزاحمية، وجود ممر بطول عدة أمتار يفصل بين منزل المواطن وجاره، كما يوجد بمدخل الممر منحدر لتسهيل مرور ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأبدى رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” استحسانهم لهذه المبادرة التي قام بها المواطن، سائلين الله – عز وجل – أن يجزل له المثوبة والأجر.
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