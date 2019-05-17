شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة جدة» تكشف ملابسات هروب مريض نفسياً «عارياً» من أحد المستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت مديرية الشؤون الصحية بجدة، ملابسات واقعة المريض النفسي الذي هرب من المستشفى عارياً، مؤكدة أنه كان قد حضر لقسم الطوارئ وتمت معاينة حالته.

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وأضافت صحة جدة أن المريض طلب دخول دورة المياه، وبعدها فوجئ الطاقم الطبي بهروبه من المستشفى.

ونفت “صحة جدة” ما ذكره فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة بشأن وجود نقص في الكوادر الصحية بمستشفى شرق جدة، وأن هناك غياباً لآلية التعامل مع الحالات النفسية التي ترد للمستشفى.

وأكدت في بيان لها، أن عدد الكوادر الموجودة بالمستشفى يتناسب مع السعة السريرية الحالية المحددة وفقاً للخطط التشغيلية، وأن هناك قسماً للصحة النفسية بالمستشفى يتعامل مع الحالات النفسية وفق آلية محددة.

وأشارت “صحة جدة” إلى وجود تنسيق بين إدارة المستشفى والشرطة حول حالات العنف الأسري، والقضايا الجنائية والمرورية، حيث يتم إبلاغ مركز شرطة الجامعة الذي يقع أمام بوابة الطوارئ بالحالات التي ترد للمستشفى.