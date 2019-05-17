شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر تكشف عن قيمة رسوم الإقامة المميزة والدائمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

كشفت مصادر أن رسوم «الإقامة المميزة» ستحدد بنحو 100 ألف ريال (26،6 ألف دولار) سنوياً، في حين ستطرح خدمة الحصول عليها بشكل دائم برسم يصل إلى 800 ألف ريال (213،28 ألف دولار).

وأشارت المصادر وفقاً لـ”عكاظ”، إلى أن «الإقامة المميزة» ستتيح الفرصة للراغبين من كل الجنسيات التي تربطها علاقات بالمملكة بالإقامة الدائمة أو المؤقتة، وستضمن العديد من المميزات، والاستفادة من خدمات عدة تقدم لهم ولعائلاتهم.

ويتوقع أن تعمل الجهات المختصة على منح عدد من الكفاءات المميزين خاصة في التخصصات النادرة «إقامة مميزة»، وذلك للاستفادة منهم.