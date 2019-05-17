لمدة عام آخر.. الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على النظام السوري

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، تمديد العقوبات المفروضة على النظام السوري عاما آخر، ينتهي في 1 يونيو 2020.

وقال مجلس الاتحاد في بيان، إنه اتخذ قرارًا بمد تدابيره التقييدية المرتبطة باستمرار قمع النظام السوري وداعميه للمدنيين، لمدة عام.

ونص القرار على إزالة أسماء 5 أشخاص متوفين، وكيانين، من قائمة العقوبات، لتصبح بذلك 270 شخصا، و70 كيانا.

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وتشمل العقوبات المفروضة على المدرجين في القائمة تجميد أموال، والمنع من دخول الاتحاد الأوروبي.

كما تتضمن العقوبات التي يفرضها الاتحاد على النظام السوري، حظرا على النفط، وقيودا على بعض أنواع الاستثمارات، وتجميد أصول المصرف المركزي في أوروبا، وحظر استيراد النظام معدات وتكنولوجيا يمكن استخدامها في القمع.