مقتل ثلاثة بريطانيين ورابع من جنوب أفريقيا في تحطم طائرة بدبي

قالت هيئة الطيران المدني في دبي في بيان يوم الخميس إن طائرة صغيرة تحطمت جنوب مطار دبي مما إلى مقتل ثلاثة بريطانيين وشخص من جنوب أفريقيا.
وقال البيان إن الطائرة، وهي من طراز دي.إيه.42 ومسجلة في المملكة المتحدة، كانت في مهمة طيران "لمعايرة أجهزة الملاحة الأرضية في مطار دبي الدولي".
وتابع البيان أن الهيئة تواصل التحقيق في الحادث وأن الحركة الجوية بمطار دبي تسير بشكل طبيعي.
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