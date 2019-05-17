مقتل ثلاثة بريطانيين ورابع من جنوب أفريقيا في تحطم طائرة بدبي

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA

قالت هيئة الطيران المدني في دبي في بيان يوم الخميس إن طائرة صغيرة تحطمت جنوب مطار دبي مما إلى مقتل ثلاثة بريطانيين وشخص من جنوب أفريقيا.

وقال البيان إن الطائرة، وهي من طراز دي.إيه.42 ومسجلة في المملكة المتحدة، كانت في مهمة طيران "لمعايرة أجهزة الملاحة الأرضية في مطار دبي الدولي".

وتابع البيان أن الهيئة تواصل التحقيق في الحادث وأن الحركة الجوية بمطار دبي تسير بشكل طبيعي.

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