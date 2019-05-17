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مقتل ثلاثة بريطانيين ورابع من جنوب أفريقيا في تحطم طائرة بدبي

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دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA

قالت هيئة الطيران المدني في دبي في بيان يوم الخميس إن طائرة صغيرة تحطمت جنوب مطار دبي مما إلى مقتل ثلاثة بريطانيين وشخص من جنوب أفريقيا.

وقال البيان إن الطائرة، وهي من طراز دي.إيه.42 ومسجلة في المملكة المتحدة، كانت في مهمة طيران "لمعايرة أجهزة الملاحة الأرضية في مطار دبي الدولي".

وتابع البيان أن الهيئة تواصل التحقيق في الحادث وأن الحركة الجوية بمطار دبي تسير بشكل طبيعي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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