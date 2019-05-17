دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي تعرف على خدمة Translatotron الجديدة من جوجل

كشفت شركة جوجل الأمريكية يوم أمس الأربعاء عن خدمتها الجديدة التي تحمل اسم ترانسلاتوترون Translatotron؛ حيث تستطيع ترجمة الكلام المنطوق إلى كلام منطوق مباشرة مما يلغي الحاجة لأي نص.

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وأشارت شركة جوجل ـ عبر بيان نشرته على مدونتها ـ إلى وجود ثلاث مراحل لأنظمة الترجمة في الوقت الراهن، وهي: التعرف التلقائي على الكلام، الذي يحول الكلام إلى نص، والترجمة الآلية، التي تترجم ذلك النص إلى لغة أخرى، ومرحلة تحويل النص إلى كلام ولكن نظام ترانسلاتوترون Translatotron هو أول نموذج قائم على طرفين يستطيع مباشرةً ترجمة الكلام من لغة إلى أخرى بصورة منطوقة.

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ونوهت جوجل إلى أن نظام ترانسلاتوترون Translatotron يستخدم الصور الطيفية كمدخلات ويولد صوراً طيفية أخرى ويعتمد أيضاً على مشفر صوتي عصبي ومشفر لإخراج الصوت، مما يعني أن النظام يحتفظ بالخصائص الصوتية للمتحدث عند الترجمة.المزيد:

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