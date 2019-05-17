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رئيس الوزراء الإيطالى يؤكد سعيه لوقف إطلاق النار فى ليبيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس الوزراء الايطالى، جوزيبى كونتى الجمعة أنه يعمل من أجل وقف إطلاق النار فى ليبيا، وذلك عشية إجتماعه فى روما مع المشير خليفة حفتر.

 

وأكد رئيس الوزراء الإيطالى فى مداخلة أمام منتدى مدينة أريتسو (إقليم توسكانا) عن السلام والحد من النزاعات المسلحة أنه لا يمكن العمل مع الخيار العسكرى لأن العنف لا يولد إلا العنف.

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كانت الحكومة الايطالية قد أصدرت بيان فى أعقاب لقاء الذى قالت إنه  يندرج فى إطار الاجتماعات العديدة لرئيس الوزراء الإيطالى مع ممثلى الأطراف الليبية، الشركاء الرئيسيين والأمم المتحدة، لمواجهة التدهور الميدانى المقلق.

 

وأشار بيان الحكومة الايطالية إلى أن كونتى أكد مجدداً ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار فى أقرب وقت ممكن، وذلك لتجنب وقوع أزمة إنسانية فى البلاد.

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