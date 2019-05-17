الجيش السورى يحبط محاولة تسلل مجموعة مسلحة بريف حماة الشمالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحبطت وحدات الجيش السورى، اليوم الجمعة، محاولة تسلل مجموعة مسلحة على محور بلدة المصاصنة باتجاه المناطق الآمنة فى ريف حماة الشمالي. وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن وحدات الجيش السورى دمرت بضربات مدفعية وصاروخية أوكارا وعتادا لإرهابيى جبهة النصرة فى قريتى الصهرية والعميقة بريف حماة الشمالى الغربي. Advertisements كانت وحدات الجيش السورى قد أحبطت، أمس، هجوم مجموعات مسلحة على امتداد محور قريتى باب الطاقة والحويز الشرقية شمال غرب حماة، وكبدتها خسائر بالأفراد والعتاد.

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