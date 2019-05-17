شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 6 عناصر من مليشيا الحوثى فى محاولة تسلل شرق مدينة الحديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قُتل 6 عناصر من مليشيا الحوثي، اليوم الجمعة، خلال محاولتهم التسلل إلى مواقع وتمركز قوات الجيش اليمنى بمحافظة الحديدة غربى البلاد. وذكر موقع (سبتمبر نت) أن قوات الجيش اليمني، قد نجحت فى إفشال محاولة تسلل لعناصر حوثية، صوب مواقع قوات الجيش شرق مدينة الحديدة.

يذكر أن مليشيا الحوثى الانقلابية تشن بشكل مستمر هجمات قتالية على مواقع قوات الجيش الوطنى اليمنى فى أماكن متفرقة من الحديدة، تنتهى بالفشل، وخسائر فادحة فى الأرواح والعتاد.

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