العراق: تدمير 4 أوكار لـ "داعش" بعملية أمنية فى نينوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمنى عراقى ، اليوم الجمعة بتدمير أربعة أوكار لتنظيم "داعش" الإرهابى خلال عملية تفتيش فى عشر قرى بمنطقة "البعاج" فى محافظة نينوى. وقال المصدر - فى تصريح لقناة السومرية نيوز "العراقية" - إن "فرق المشاة بالجيش العراقى قامت بعملية بحث وتفتيش لأكثر من 10 قرى جنوب وغرب البعاج بمحافظة نينوى" ، مشيرا إلى أن القوة تمكنت من تدمير 4 أوكار بداخلها مواد غذائية وأغراض أخرى يستخدمها تنظيم "داعش" الإرهابى. Advertisements

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