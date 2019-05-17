شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية والسلطان قابوس يؤكدان دعمهما للمبعوث الأممى باليمن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية الأمريكية مايكل بومبيو، والسلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، دعمهما القوى لمبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن جريفيث، والعملية السياسية فى اليمن.
كما ناقش الوزير والسلطان، التهديدات الإيرانية لمنطقة الخليج على نطاق أوسع، بحسب الصفحة الرسمية للخارجية الأمريكية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".
كما أكدت المتحدثة باسم الخارجية مورجان أورتاجوس، أن وزير الخارجية مايكل بومبيو ناقش أول أمس مع السلطان العمانى قابوس بن سعيد العلاقات الثنائية.
وقدم وزير الخارجية الشكر للسلطان على شراكة عمان المستمرة مع الولايات المتحدة، وكذلك مشاركتها المستمرة والحوار حول أكثر القضايا صعوبة فى المنطقة.
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