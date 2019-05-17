طائرة تشيكوسلوفاكية تقضي على الإرهابيين في حماة (فيديو)

وتشارك الطائرات المتعددة المهام الروسية "سو-35" والهجومية "سو-24إم" و"سو-34" توجيه ضربات على أماكن تمركز الإرهابيين.
بالإضافة إلى الطائرات الروسية، شوهدت المقاتلة التابعة لسلاح الجو السوري من طراز "سو-22" تشارك في العمليات القتالية.
كما أن الطائرة التشيكوسلوفاكية " L-39 " من طراز " ألباتروس" شاركت أيضا في المعارك الأخيرة في ريف حماة، ونفذت عدة غارات على أماكن تمركز الإرهابيين.
ويشار إلى أن طائرة " الباتروس" هي طائرة تدريب نفاثة عالية الأداء طورت بتشيكوسلوفاكيا أثناء الستينيات لاستبدال إل-29 دولفين. كانت الأولى على طائرات تدريب الجيل الثاني وطورت لاحقا إلى إل-59 سوبر ألباتروس، ولا يزال التصميم إل-159 ألكا تحت التطوير.
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