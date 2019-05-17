مقتل وإصابة عدد من عناصر "قوات سوريا الديمقراطية" في الرقة

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دمشق — سبوتنيك. وقالت المصادر إن "عددا من المسلحين يستقلون دراجات نارية فتحوا نيران بنادقهم وألقوا عددا من القنابل على مقر ما يسمى الجمارك التابع لقوات سوريا الديمقراطية قسد، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من عناصر المقر بينهم رئيس الجمارك المدعو قهرمان وعو وهو في حالة صحية حرجة".
© Sputnik .
وتتكرر الهجمات على قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، المسيطرة على منطقة شرق الفرات، سواء أكانت سيارات مفخخة أو تفجير عبوات ناسفة أو إطلاق ناري، والتي أوقعت خسائر كبيرة في صفوفها.
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