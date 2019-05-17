مقتل وإصابة عدد من عناصر "قوات سوريا الديمقراطية" في الرقة

دمشق — سبوتنيك. وقالت المصادر إن "عددا من المسلحين يستقلون دراجات نارية فتحوا نيران بنادقهم وألقوا عددا من القنابل على مقر ما يسمى الجمارك التابع لقوات سوريا الديمقراطية قسد، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من عناصر المقر بينهم رئيس الجمارك المدعو قهرمان وعو وهو في حالة صحية حرجة".

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يذكر أن انفجارا عنيفا هز بلدة الكشكية، التي تبعد 75 كلم شرقي دير الزور ليلة 9 مايو/أيار الجاري، وتبين أنه ناجم عن انفجار دراجة نارية مفخخة أمام مستشفى في البلدة، حيث قتل شخص وأصيب 3 آخرون بجراح متفاوتة، وفقاً "للمرصد السوري لحقوق الإنسان" المعارض.

وتتكرر الهجمات على قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، المسيطرة على منطقة شرق الفرات، سواء أكانت سيارات مفخخة أو تفجير عبوات ناسفة أو إطلاق ناري، والتي أوقعت خسائر كبيرة في صفوفها.