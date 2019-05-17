اقتصادي لبناني: الحكومة تنفذ أوامر صندوق النقد الدولي بشأن التقشف

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© AFP 2019 / Ramzi Haidar
وأضاف ناصر الدين: "الموازنة التي تم استعراض مسودتها تفتقر إلى الرؤية والخطة، لذا فإن الكلام عن الإصلاح هو إصلاح مرحلى لأنه مرتبط بشروط (مؤتمر سادر) دون النظر إلى طبيعة المجتمع اللبنانى ووضع لبنان فى وسط منطقة مضطربة".
وأشار الخبير الاقتصادي اللبناني إلى أن لبنان يعاني من قلق شديد من تطبيق هذه الميزانية لأن الشارع يرفض هذه الخطة، وقد عقدت 14 اجتماعا حتى الان لمناقشة المسودة.
وتابع: "لم تتفق على الأرقام النهائية حتى الآن، فالمستهدف هو تخفيض العجز من 11.5 إلى 8.7 في المائة، لكن المشكلة في ضعف الإيرادات".
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