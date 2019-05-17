سوريا تعرب عن رفضها أي أعمال تعيق حركة الملاحة في الخليج

وأكدت سوريا على أهمية احترام قواعد القانون الدولي بضمان حرية الملاحة للجميع وتجنب أي إجراءات من شأنها المساس بهذه القواعد.

© AP Photo / Suez Canal Authority via AP

ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية القول: "تعرب الجمهورية العربية السورية عن رفضها أي أعمال من شانها إعاقة حركة الملاحة في الخليج العربي والتي تنعكس سلبا وفي المقدمة على جميع دول المنطقة".

وأضاف المصدر إن سوريا تؤكد على أهمية احترام قواعد القانون الدولي بضمان حرية الملاحة للجميع وتجنب أي إجراءات من شأنها المساس بهذه القواعد.

Advertisements

وتابع المصدر إن "الجمهورية العربية السورية تدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس لأن تصاعد التوتر في الخليج لا يصب في مصلحة دول المنطقة..وإن الحوار بعيدا عن التدخلات الخارجية سيؤدي بلا شك إلى خفض التوتر وضمان الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة".

وتشهد منطقة الخليج تحركات مثيرة للقلق، إذ أجرت مقاتلات أمريكية، الاثنين الماضي، طلعات ردع فوق الخليج، موجهة ضد إيران.

ويأتي هذا بعد أن أرسلت واشنطن حاملة الطائرات "إبراهام لينكولن" ومجموعتها القتالية، وقاذفات قنابل إلى الخليج، كما أرسلت سفينة متخصصة في دعم الهجمات، وصواريخ باتريوت إلى المنطقة ردا على ما وصفته باستعدادات إيرانية للهجوم ضدها.