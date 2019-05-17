الخارجية اللبنانية تعلن تحرير مواطنها في أبيدجان بساحل العاج

بيروت/وسيم سيف الدين/الاناضول



أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية اليوم الجمعة عن تحرير المواطن أشرف رضا شور، الذي تم اختطافه منذ يومين في احدى ضواحي مدينة ابيدجيان في ساحل العاج.



وشكرت الخارجية في بيان كل من ساهم في تحرير شور، لا سيما السلطات القضائية والأمنية في دولة ساحل العاج، والجالية اللبنانية، ونوّهت بدور السفارة اللبنانية التي تابعت بعناية القضية، مهنّئةً عائلته بعودته سالماً".



وخطف الشاب اللبناني أشرف شور البالغ من العمر ٣٥ عامًا، قبل أيام، في منطقة أبوبو في أبيدجان لساحل العاج.



وأقدمت عصابة في المنطقة على مهاجمة مخبز شور، وأرغمت صاحبه على الصعود الى سيارته بعد ما أطلقت النار، وتم اختطافه والتوجّه به الى جهة مجولة لطلب فدية.

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