ريال_مدريد يقترب من التعاقد مع ظهير #ليون

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صحيفة الخليج الإلكترونية
يسير عملاق الكرة الإسبانية ريال مدريد في الطريق الصحيح لتدعيم صفوفه بقوة في سوق الانتقالات الصيفية.
وكانت التقارير الصحفية بالأمس أشارت أن النادي الملكي حسم صفقة مهاجم آينتراخت فرانكفورت لوكا يوفيتش، وسيعلن عنها في الأيام المقبلة.
وفي نفس السياق، أكدت صحيفة “آس” أن الريال يقترب من الظهير الأيسر لأوليمبيك ليون فيرلاند ميندي، بناء على طلب من مواطنه المدرب زين الدين زيدان.
ويرغب المدرب الفرنسي في إضافة ظهير أيسر جديد لفريقه في الصيف لمنافسة النجم المخضرم مارسيلو على مكان بالتشكيل الأساسي، حيث لا يقنتع “زيزو” بإمكانيات ابن أكاديمية النادي سيرجيو ريجيلون.
ولن تكون الصفقة هينة الثمن بالنسبة للميرينيجي بحسب “آس”، حيث من المتوقع أن تكلف خزائن النادي الملكي 50 مليون يورو.
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