محمد_نور “يطقطق” على #سامي_الجابر.. ويثمن تتويج #النصر

صحيفة الخليج الإلكترونية

نشر محمد نور نجم فريق الاتحاد والمنتخب الوطني السعودي سابقًا، فيديو ردًا على تعليق سامي الجابر رئيس الهلال الأسبق حول بطولات الاتحاد والنصر.

وكان سامي الجابر قد غرد أمس الخميس، ساخرًا من ناديي الاتحاد والنصر، قائلًا: “النصر فوزه على الباطن يعني كسر تعادله مع الاتحاد بتحقيق لقبه رقم ٨ وسيصل بمجموع ألقابه هو والاتحاد معًا رقم الزعيم القياسي (١٥ لقب)”.

ورد محمد نور بقوة على سامي الجابر، في فيديو بثه عبر موقع سناب شات، قائلًا: “من يقلل من بطولات الاتحاد والنصر، أقوله بالنزاهة أم بدون نزاهة”، في إشارة بالسخرية من بطولات الهلال.

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وفي سياق أخر، هنأ محمد نور نادي النصر، قائلًا: “ألف ألف مبروك رئيس وإدارة وجماهير ولاعبين صراحة موسم استثنائي وبطولة عن مائة بطولة”.

جدير بالذكر، توج فريق النصر بمسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للموسم (2018/2019) بـ 70 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن أقرب منافسية نادي الهلال صاحب الوصافة بـ 69 نقطة.