لاعبو #النصر : دوري صعب .. نستحق اللقب

صحيفة الخليج الإلكترونية

عبر نجوم فريق النصر عن سعادتهم البالغة، بالتتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

قال يحيى الشهري في تصريحات عقب نهاية اللقاء: “اجتهدنا في موسم صعب للغاية، ووفقنا بمساعدة اللاعبين المحترفين الأجانب، وأهدي الكأس لرئيس النادي الذي ساندنا دائماً، وكان يشد من أزرنا في المعسكرات”.

وأوضح عبد الله آل سالم أن سعادته لها طعم خاص بسبب استمراره مع الفريق، وقال: “ألف مبروك جماهير النصر، دوري صعب، نستحق اللقب، كنا متأخرين بفارق 6 نقاط وتصدرنا وحصدنا الدوري في النهاية، مررنا بظروف صعبة للغاية ولكننا تخطيناها ونجحنا في حصد اللقب الأغلى، سعيد ببقائي مع الفريق، تأقلمت وسأقدم أفضل ما لدي في المواسم المقبلة”.

Advertisements

وهنأ اللاعب عمر هوساوي جماهير الفريق، مشيراً لصعوبة المنافسة في الموسم الحالي بشكل خاص.

وأضاف: “مسمى الدوري غال علينا، وكان الفوز بهذه النسخة الاستثنائية ضروري، بالإضافة إلى الظروف التي مررنا بها في البداية”.

وتابع: “كان لدينا إيمان وثقة بفريقنا وقوتنا، السيناريو كان متعباً للاعبين حتى الدقائق الأخيرة في المنافسة، لكن قدمنا الأداء المطلوب بتحفيز من رئيس وإدارة النادي بشكل كبير، وهذا أقل شيء نقدمه له وللجماهير”.

واعترف هوساوي أن لقاء التعاون كان الأصعب في الموسم الحالي، قائلاً: “لم نظهر فيه بالمستوى المطلوب وهي مباراة للنسيان، وكان تعثراً إيجابياً منحنا دفعة قوية لاستكمال المشوار”.