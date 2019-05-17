ثقافة الفعاليات الرمضانية بحديقة أبها الجديدة مصدر لجذب الزوار

ابها

شهد مسرح بحيرة السد بحديقة أبها الجديدة حضور جماهيري كبير لليوم الثاني على التوالي ، وذلك تزامن مع المسامرات الثقافية والفنية التي تنظمها الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالمركز الثقافي وسط أبها .

تسيد الشعراء أولى الأمسيات الثقافية بتنوع جميل وإثراء للحضور ، فيما تنوعت القصائد الوطنية والغزلية والشعبية والألحان الجميلة التي نالت استحسان الحضور للشاعر سعد بن عائض بن عكيب الشهراني والشاعر أحمد بن يحيى المازني والشاعر عبدالحكيم بن شفلوت المناديه القحطاني ، أدار الأمسية الشعرية الأستاذ محمد الربيعان ..

حضر الحفل مدير الجمعية العربية للثقافة والفنون الأستاذ أحمد بن ابراهيم السروي وعدد من منسوبي إدارة الثقافة والفنون بالمركز الثقافي وسط أبها والمدير التنفيذي لشركة ليالي الخليج لتنظيم الفعاليات والمهرجانات بحديقة أبها الجديدة الأستاذ محمد الفقية وعدد كبير من المهتمين بالشعر والأدب وفنانين فنانات وأهالي المنطقة .

وقدم مدير جمعية الثقافة والفنون شهادات وتكريم الشعراء المشاركين في الفعاليات الرمضانية.



توالت بعد ذلك أجمل الفقرات الثقافية على المسرح من بينها برنامج الفطرة الذي كان عبارة عن مشهد تجتمع فيه الأطفال والناس لتوزيع الحبوب بطريقة إعادة الزمن الجميل في الماضي وتقارب قلوب الناس مع بعض ، ثم قدمت بعد ذلك فقرات الأطفال الشيقة مع أبرز الشخصيات الكرتونية وقدمت عروض الفوازير الرمضانية للأطفال ومعرض للصور .



وتوافدت الأطفال على المدينة الترفيهية والألعاب بحديقة أبها الجديدة والتي كانت بأسعار مخفضة مقارنة عن مدن الألعاب الترفيهية الأخرى فيما أشاد أهالي الأطفال بتلك المبادرة الرائعة من الشركة المنظمة .

وتدعو شركة ليالي الخليج لتنظيم الفعاليات والمهرجانات بحديقة أبها الجديدة بأن الدعوة عامة والدخول مجاني طيلة الأيام القادمة تزامن مع فعاليات اليالي الرمضانية بحديقة أبها الجديدة.