جريمة بشعة: قتلوها حاملاً وانتزعوا الجنين حياً من أحشائها

جدة - عمرو شويل شيكاغو- الخليج 365:

وجّهت شرطة شيكاغو الاتهام إلى ثلاثة أشخاص، من بينهم أمّ وابنتها، في جريمة فظيعة قتل مراهقة حامل انتزع الجنين من أحشائها.

وقد عثر على جثّة الضحية مارلن أوتشوا-لوبيز (19 عاما) ليل الثلاثاء الأربعاء، بعد أربعة أسابيع من اختفاء أثر المراهقة، وبحسب السلطات، خُنقت الشابة بواسطة سلك.

وكانت المراهقة الحامل في شعرها التاسع قد استُدرجت إلى منزل في الـ 23 من نيسان/أبريل بعد إيهامها بأنها ستتلقى أغراضا مجانية لطفلها، إلا أنها قتلت وانتزع الجنين من أحشائها، بحسب ما أفادت الشرطة.

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ووجّه الاتهام في هذه القضية إلى كلاريسا فيغويروا (46 عاما) وابنتها ديزيري (24 عاما)، واتّهم أيضا في هذه القضية بيوتر بوباك (40 عاما) شريك كلاريسا لأنه تستّر على الجريمة.

ولم تتّضح بعد دوافع الجريمة، لكن يرجّح أن تكون المرأتان قد أرادتا تربية الطفل.

وقال إيدي جونسون رئيس شرطة شيكاغو خلال مؤتمر صحافي إنها جريمة فظيعة، ولا يمكنني أن أتصوّر ما تقاسيه العائلة، فبدلا من الاحتفاء بولادة هي تبكي خسارة الوالدة وربمّا الطفل.

والطفل موجود الآن في المستشفى وهو في حالة خطرة وحظوظ بقائه على قيد الحياة ضئيلة.

وبحسب مصادر من الشرطة، كانت الضحية على اتصال سابق بكلاريسا فيغويروا التي تواصلت معها عبر ”فيسبوك“ وزارت منزلها من قبل.