دبي - بواسطة محمد فارس © ليالينا ساعة Magic من HONOR تصل إلى أسواق المملكة العربية ساعة Magic من HONOR تصل إلى أسواق المملكة العربية السعودية

أعلنت HONOR العلامة التجارية الرائدة للهواتف الذكية عن طرحها ساعة Magic الجديدة للبيع للمستخدمين في المملكة العربية السعودية، وتوفرها حالياً بصورة حصرية لدى مكتبة جرير بلون أسود وبسعر 599 ريال سعودي.

© layalina ساعة Magic من HONOR تصل إلى أسواق المملكة العربية السعودية

صممت HONOR ساعة Magic لتكون إحدى أنحف الساعات الذكية في السوق، واعتمدت على الفولاذ المقاوم للصدأ في صنع هيكلها لضمان الوزن الخفيف والمتانة. زودت الساعة بشاشة مقاسها 1.2 بوصة من نوع آموليد تظهر 390 × 390 بكسلًا. وتتضمن سعة تخزين داخلية تبلغ قيمتها 128 ميجابايت مع ذاكرة رام بسعة 16 ميجابايت، وتزودها بالطاقة بطارية تبلغ قدرتها 278 ميلي أمبير ساعي. وتقدم الساعة وظائفها ذكية عديدة لدعم عشاق ممارسة الرياضة والمحافظة على اللياقة البدنية، مثل تسجيل بيانات ممارسة المستخدم لرياضة الجري وتتبعها، وتتبع بيانات ممارسة للسباحة كونها مقاومة للماء، فضلاً عن أنها تراقب نوم المستخدم وتسجل معدل ضربات القلب وتوفر العديد من الأوضاع الداعمة لممارسة مختلف أنواع الرياضة.

اظهري مكياجك مع جهاز هونر 10 Honor layalina 1 اظهري مكياجك مع جهاز هونر 10 Honor

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يذكر أن HONOR تستمر في دعم توفير منتجاتها الذكية عبر خططها التوسعية في دول مجلس التعاون الخليجي، فقد قامت الشركة بافتتاح أول نقطة للبيع بالتجزئة في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، مع إطلاق أول متجر لها ضمن متجر جرير في شارع الإحساء في الرياض. وتلقّى المتجر، الذي صُمم ليمنح المستهلك تجربة تجزئة متكاملة، إقبالاً واسعاً من الشباب في المملكة حيث منحتهم العلامة فرصة الحصول على مجموعة بارزة من أجهزتها وإكسسواراتها.

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ويبرز ضمن هذا المتجر الهاتف الأحدث HONOR 10i والذي تم إطلاقه مؤخراً، حيث يتميز بقدرات كاميرا فائقة ومتطورة تضم الكاميرا الرائدة ثلاثية العدسات وكاميرا السيلفي بدقة 32 ميجابيكسل.

كيف تعمل كاميرا الذكاء الاصطناعي في هاتف هونر 10؟ layalina 1 كيف تعمل كاميرا الذكاء الاصطناعي في هاتف هونر 10؟

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كما يُعدّ HONOR 10i قطعة فنية رائعة التصميم بفضل تصميمه متدرج الألوان والذي يأتي بثلاثة درجات جميلة هي: تدرج طيف الأحمر وتدرج طيف الأزرق والأسود. وتوفّر شاشة العرض الكاملة ذات الدقة العالية وقياس 6.21 بوصة في الهاتف تجربة مشاهدة غامرة بفضل حجمها الذي يشكل 90% من حجم الهيكل العام وفتحة الكاميرا الصغيرة جداً

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