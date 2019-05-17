شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون إسرائيليون يضرمون النار فى حقول زراعية جنوب مدينة نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضرم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الجمعة، النار بحقول زراعية فى قرية عصيرة القبلية جنوب مدينة نابلس فى الضفة الغربية.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس - بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية - إن نحو 60 مستوطنا هاجموا قرية عصيرة القبلية من الجهة الجنوبية، وأضرموا النار بالحقول الزراعية، ورشقوا عددا من المنازل بالحجارة.

وأضاف أن أهالى القرية تصدوا لهم، الأمر الذى أدى إلى اندلاع مواجهات فى المنطقة.