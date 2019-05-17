سفير سعودي يعيد نشر تصريح لابن سلمان عن إيران وما بعد 2025 (فيديو)

ويظهر المقطع الذي نشره تركي الدخيل على حسابه في "تويتر" توجه ولي العهد السعودي في هذه المناسبة للرئيس الفرنسي، محذرا من تطورات محتملة بعد المدة المحددة لانتهاء العمل بالاتفاق النووي مع إيران بقوله: "ماذا لو في عام 2025 أصبحت بين إيران وإنشاء قنبلة نووية أيام معدودة".
وتابع محمد بن سلمان خلال زيارة قام بها إلى فرنسا في أبريل 2018، مشددا على أن بلاده ترفض أن يأتي وقت تكون إيران فيه قادرة على الحصول على قنبلة نووية في أيام معدودة.
يذكر أن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، طالب المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية للحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني.
وقال ظريف، في تصريح لدى وصوله العاصمة الصينية بكين نقلته وكالة "فارس" الإيرانية: "أسافر إلى الدول الصديقة والشريكة لنا، وخاصة الدول التي هي عضو في الاتفاق النووي للتشاور معهم حول آخر التطورات بشان الاتفاق وكيفية الحفاظ عليه".
وباتت العلاقات بين واشنطن وطهران أكثر توترا في أعقاب قرار ترامب هذا الشهر محاولة وقف صادرات إيران النفطية تماما وتعزيز الوجود الأمريكي في الخليج ردا على ما قال إنها تهديدات إيرانية.
وكانت واشنطن سحبت، هذا الأسبوع، بعض موظفيها الدبلوماسيين من سفارتها ببغداد في أعقاب هجمات في مطلع الأسبوع على أربع ناقلات نفطية في الخليج، فيما عبر ترامب عن أمله في ألا تتجه الولايات المتحدة صوب حرب مع إيران.
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