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Okaz.com
ولم يتم التعرف على هوية الجثمان حتى الآن، ويرجح بحسب المصادر، أنه يعود إلى مريض كان منوما بالمستشفى وفقد قبل وفاته بيومين، اعتقد القائمون على القسم بأنه ذهب إلى منزله، وفقا لموقع "سبق".
وأشارت مصادر مطلعة للصحيفة، إلى أن الشخص المتوفى تحللت جثته داخل حرم المستشفى، بالتحديد قرب أحد أقسام التنويم التي يعتقد أنه كان منوماً داخلها، غير مستبعدة سقوطه من الدور الأول.
وتواصل الجهات الأمنية تحقيقاتها حول ملابسات الحادثة، فيما تم التحفظ على الجثمان لحين استكمال الإجراءات اللازمة.
كانت هذه تفاصيل خبر اكتشاف جثة متحللة داخل حرم مستشفى الملك عبد العزيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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